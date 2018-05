Famiglia, Calabria: Fi impegnata a offrire supporto concreto

Roma, 15 mag. - "La famiglia è il perno della nostra società. Sostenerla e tutelarla dagli attacchi ideologici che tentano di sminuirne il valore è dunque un preciso dovere delle istituzioni". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria in occasione della Giornata internazionale della famiglia istituita dall'Onu.

"Nel nostro Paese - prosegue - esistono troppi ostacoli alla formazione di nuovi nuclei familiari, primo tra tutti la mancanza di lavoro e la precarietà dell'occupazione, senza dimenticare la difficoltà per le donne di conciliare il ruolo di madri con il percorso lavorativo e le tante spese da affrontare per crescere un figlio. Dovere della politica è rimuovere tutti questi impedimenti. È la logica che ha guidato il grande piano per la natalità proposto da Forza Italia e i numerosi miei emendamenti presentati alla scorsa legge di bilancio e volti ad introdurre la deducibilità e la detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto dei cosiddetti prodotti per l'infanzia. Si tratta di un aiuto concreto che è stato respinto dalla maggioranza di allora ma che riproporrò convintamente per offrire un supporto concreto ai nuovi genitori e a chi desidera diventarlo. Restiamo poi convinti che solo un governo di centrodestra saprà dare risposte chiare alle esigenze delle famiglie che soffrono", conclude.