Soros lascia Ungheria: Open Society va a Berlino, accuse a .. -3

Budapest, 15 mag. - Nell'estate 2017, il volto del miliardario - accompagnato da avvertimenti in odore di intimidazioni alla popolazione - ha tappezzato tutta l'Ungheria e "questionari" anti Soros sono stati inviati in tutte le case. Questa campagna è stata criticata per i toni antisemiti, con Orban che ha descritto George Soros, di origine ebraica, come figura di spicco "dell'elite global" e degli speculatori "senza patria".

Il governo di Orban ha manifestato la volontà di portare avanti l'offensiva contro il miliardario e si appresta a far votare al parlamento un nuovo pacchetto legislativo soprannominato "Stop Soros", che prevede in particolare di tassare le ong "che sostengono l'immigrazione" e di far sorvegliare il loro personale dai servizi di intelligence.

Questi nuovi vincoli hanno influito nella decisione di Osf di lasciare il Paese, ha ammesso la fondazione. Nel 2017, varie disposizioni che rafforzano il controllo sulle ong che beneficiano di fondi stranieri avevano già colpito le organizzazioni sostenute dal finanziarie americano. Le ong portano avanti progetti nel settore dell'istruzione, della sanità, della difesa dei diritti umani e dell'aiuto alle persone vulnerabili. Osf ha indicato che continuerà a "sostenere" il lavoro della società civile in Ungheria.

(fonte AFP)