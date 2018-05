Air France in crisi sceglie una governance transitoria

Roma, 15 mag. - Ricambio provvisorio ai vertici di Air France-KLM, la compagnia al centro di una turbolenta vertenza sindacale. Il consiglio di amministrazione ha nominato presidente non esecutivo Anne-Marie Couderc e ha deciso che sarà sostenuta da un comitato esecutivo collegiale in attesa di trovare il successore dell'amministratore delegato Jean-Marc Janaillac, che si era dimesso recentemente. Il comitato di direzione collettiva (CDC), recita un comunicato della compagnia, "sarà composta da Frédéric Gagey, vice direttore generale incaricato delle Finanze, Air France-KLM, che servirà come amministratore delegato del gruppo, Franck Terner, amministratore delegato di Air France e Pieter Elbers, presidente del consiglio di amministrazione di KLM, entrambi in qualità di direttori generali delegati del gruppo.

La governance transitoria "dovrebbe essere la più breve possibile", afferma il Consiglio, osservando che il suo comitato per le nomine e la governance ha "avviato ricerche per formulare raccomandazioni al Consiglio sulla governance sostenibile". Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre ringraziato "molto calorosamente Jean-Marc Janaillac per il suo impegno al servizio del Gruppo, e per i risultati ottenuti, dal suo insediamento nel 2016, che hanno permesso ad Air France-KLM di tornare la via del successo e della crescita ".

I membri del consiglio d'amministrazione hanno anche criticato i ripetuti scioperi che "peseranno pesantemente" sui risultati finanziari del gruppo. "Per quanto riguarda il conflitto sociale in corso all'interno di Air France", il Board ha affermato che "il CEO di Air France non ha alcun nuovo mandato per prendere decisioni che potrebbero minare la strategia di crescita" approvata dal Consiglio. Janaillac, che ha guidato il gruppo da luglio 2016, ha messo la sua posizione personale in bilico durante una consultazione dei dipendenti che a maggioranza hanno bocciato (con i no al 55,44%) un accordo salariale che prevede un aumento immediato del 2% e del 5% nel periodo 2019-2021. I risultati sono stati pubblicati il 4 maggio ed erano stati seguiti subito dopo dall'annuncio delle dimissioni del'amministratore delegato.