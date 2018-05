Roma, 15 mag. - "Per il mantenimento degli impegni internazionali dell'Italia c'è l'autorevolezza di Mattarella, per il resto c'è la libertà della politica. Interventi dei commissari Ue improvvidi e dannosi, buoni solo a fornire apprezzati alibi a sovranisti in difficoltà". Lo ha scritto, in un tweet, il cottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli, a proposito degli impegni italiani e del pressing europeo sull'Italia.