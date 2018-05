Cairo torna in utile: in I trimestre 3,4 mln, bene Rcs e La7

Roma, 15 mag. - Cairo torna in utile nel primo trimestre dell'anno. Il gruppo editoriale che controlla Rcs e La7 ha chiuso il trimestre con un risultato netto pari a 3,4 milioni rispetto a una perdita di 2,2 milioni nel 2017. I ricavi consolidati lordi sono stati pari a 301,4 milioni (289,8 milioni nel primo trimestre 2017). Il margine operativo lordo (Ebitda) e un risultato operativo (Ebit) consolidati sono stati pari a rispettivamente 25,1 milioni e 10,1 milioni, in forte crescita rispetto al primo trimestre 2017 (rispettivamente 18,3 milioni ed 1,7 milioni).

Rcs ha realizzato margini in linea con gli obiettivi di risultato del 2018 e in forte crescita (conseguendo un risultato netto positivo di 6 milioni rispetto a una perdita di 5,7 milioni nel primo trimestre 2017) e ridotto di 28,2 milioni il proprio indebitamento finanziario netto. Il settore editoriale televisivo (La7) ha registrato nel trimestre un forte incremento degli ascolti del canale La7 (+21% sul totale giorno e +40% in prime time), che si è confermato anche nel mese di aprile e nei primi giorni di maggio. Anche la raccolta pubblicitaria sui canali La7 e La7d nel primo trimestre 2018, pari a complessivi 36 milioni, è stata in aumento di circa il 3,4% rispetto a quella realizzata nel primo trimestre 2017.