Soros lascia Ungheria: Open Society va a Berlino, accuse a .. -2

Budapest, 15 mag. - I Paesi dell'ex blocco sovietico sono diventati, dopo la transizione, il campo d'azione privilegiato per Osf, che ha versato miliardi di euro a vantaggio di riforme dell'economia, della sanità, della giustizia e dell'istruzione, della promozione dei diritti delle minoranze e della lotta alla corruzione.

Con l'avvicinarsi delle elezioni politiche che si sono svolte l'8 aprile Viktor Orban, ex dissidente anti-comunista che ha beneficiato di una borsa di studio di Soros, ha attuato la sua vendetta contro l'uomo d'affari, da lui indicato come il nemico numero uno del Paese.

"Non verseremo lacrime di coccodrillo" sull'annuncio della partenza di Osf, ha reagito il governo ungherese in una dichiarazione alla France Presse. Il primo ministro ungherese, rieletto per un terzo mandato consecutivo, ha reso il rifiuto dell'immigrazione - in un Paese che non accoglie che una manciata di richiedenti asilo - il pilastro della sua campagna elettorale a colpi di frasi a effetto contro "l'invasione migratoria".

Il premier ha accusato George Soros di voler inondare l'Ungheria e l'Europa di migranti, attraverso le organizzazioni che finanzia. Il governo ungherese ha investito "oltre 100 milioni di fondi pubblici in una campagna d'odio" destinata a "diffondere bugie sulla fondazione e sui suoi partner", si è indignata Osf.

