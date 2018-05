Camera, costituzionalisti a confronto su vincolo mandato

Roma, 15 mag. - Domani, dalle 10, presso la Sala del Refettorio della biblioteca della Camera, si terrà la tavola rotonda dal titolo "Gli Statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell'articolo 67 della Costituzione sul vincolo di mandato", promossa da Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario di Radicali italiani, con la partecipazione di numerosi costituzionalisti.

L'incontro - riferisce una nota - segue l'iniziativa della lettera inviata da Magi a Roberto Fico perché si esprimesse, in qualità di presidente della Camera, sulla previsione dello statuto del gruppo Movimento 5 stelle che sanziona con una penale di 100 mila euro quei parlamentari che abbandonino il gruppo parlamentare volontariamente o a causa di espulsione: una norma in aperto contrasto con l'articolo 67 della Costituzione sul divieto di mandato imperativo. Nella sua risposta alla lettera di magi, Fico si è dichiarato incompetente della questione per mancanza di uno specifico potere di controllo sugli statuti dei gruppi.

Alla tavola rotonda interverranno alcuni tra i tanti costituzionalisti che hanno risposto all'appello di Riccardo Magi a esprimersi sulla questione, inviando anche un proprio parere. Sarà un'occasione per raccogliere i pareri e gli spunti che la dottrina costituzionalistica può offrire, anche come base per nuove iniziative, per porre il Parlamento in condizione di tutelare se stesso da pericolose fughe dalla Costituzione. Sono stati invitati a partecipare tutti i parlamentari e anche il presidente della Camera.