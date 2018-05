Piazza Affari continua in rialzo con Pirelli, Ftse Mib +0,44%

Milano, 15 mag. - La seduta di Piazza Affari procede in rialzo, in un contesto di Borse europee poco mosse. Intorno alle 13.50 l'indice Ftse guadagna il +0,44%, mentre l'All Share sale del +0,31%. Lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali viaggia in area 130 punti base.

A trainare il listino delle blue chip è Pirelli, che nel giorno dell'assemblea di bilancio si mostra in rialzo del +4,14% alla luce dei conti del primo trimestre 2018 diffusi ieri a mercati chiusi. Corrono anche Saipem (+2,49%), Stm (+1,86%), Azimut (+1,22%), Bper (+1,18%), Tim (+1,19%), Leonardo (+1,09%).

Giù, invece, UnipolSai (-1,65%), Banca Mediolanum (-1,07%), Moncler (-0,77%), Ferrari (-0,66%).