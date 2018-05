Putin guida un camion sul nuovo ponte che collega Crimea a Russia

Sebastopoli, 15 mag. - Il presidente russo Vladimir Putin ha attraversato, alla guida di un camion, il nuovo ponte che collega la Crimea alla regione di Krasnodar, in Russia. Un progetto fortemente voluto dal capo del Cremlino per alleviare l'isolamento della penisola annessa dalla Russia nel 2014, ma condannato dalla Comunità internazionale, che non riconosce il "ritorno alla madrepatria" della penisola sul Mar nero che in epoca sovietica fu ceduta all'Ucraina.

Il presidente ha inaugurato oggi la sezione stradale del ponte, lungo 19 chilometri, che sarà aperto al traffico dal 16 maggio, secondo i media russi.