Migranti, Borghi (Lega): trattati europei da rivedere

Roma, 15 mag. - "Le rivoluzioni non si fanno gratis. I trattati europei vanno rivisti. Deve essere chiaro a tutti che i cittadini si aspettano da noi un cambiamento vero e noi abbiamo il mandato preciso di attuare questa volontà. Prima devono venire le cose da fare e solo poi regole assurde scritte molti anni fa per un mondo che era del tutto diverso". Lo afferma Claudio Borghi Aquilini, responsabile economico della Lega, ai margini dei lavori per il tavolo del programma Lega-M5S.

"Se l'ostacolo alla messa in sicurezza di una scuola, o all'aiuto per chi è rimasto senza reddito e senza pensione, è un trattato europeo, vuol dire - aggiunge - che questo trattato è sbagliato e va cambiato. Dobbiamo essere pronti a parlare con una voce sola, per dire a quell'Unione Europea, ogni anno da noi pagata molti miliardi, che per noi vengono prima gli Italiani. L' epoca dei governi come il Monti-Fornero che facevano politiche mai votate da nessuno, distruttive per l'economia e quindi inutilmente crudeli verso cittadini deve essere chiusa per sempre. Solo se siamo consapevoli di ciò andremo lontano", conclude.