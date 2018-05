Autonomia, Fontana: Lombardia chiede competenze su tutte materie

Milano, 15 mag. - Proseguire il lavoro già avviato con il Governo per ottenere più competenze, e le relative risorse, in tutte le 23 materie. E' questa la linea tracciata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la seduta consiliare dedicata all'Autonomia.

"L'intesa sottoscritta era un inizio - ha affermato Fontana - noi vorremmo poter portare a casa più competenze in tutte e 23 le materie individuate, non solo nelle 5 su cui si è già trovata un'intesa: non è un cambiamento di rotta ma un passo avanti".

Nel suo intervento il presidente ha anche sottolineato come maggior autonomia significhi "avvicinare i cittadini alle istituzioni ed evitare centralismi nazionali o regionali". In poche parole serve "per rendere le istituzioni più semplici e utili per le richieste dei cittadini". Ovviamente, a maggiori competenze devono corrispondere anche più risorse: "Per questo ci vuole anche la disponibilità del ministero dell'Economia, diversamente il rischio è che quest'anno ci diano competenze e risorse e che l'anno prossimo cambi l'entità delle risorse con la conseguenza che non saremmo nelle condizioni per poterle esercitare" ha chiarito il presidente, sottolineando che "per questo i patti vanno fatti in maniera precisa".

A chi gli chiedeva se l'autonomia può incidere anche sul futuro delle Province, il presidente ha risposto che "la Legge Delrio va rivista perché ha messo le province in una situazione vergognosa". Serve dunque intervento immediato del Governo "sennò chiederemo di poter fare una riorganizzazione regionale delle Province".