Asja Ambiente Italia acquisisce Tuscia Ambiente

Roma, 15 mag. - Asja Ambiente Italia ha acquistato da Enrive e SEA il controllo di Tuscia Ambiente S.r.l., società titolare di un impianto di trattamento della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (FORSU) sito nel comune di Tuscania (VT). L`impianto, di potenza installata pari a circa 1 MW, è attualmente in fase di costruzione. Una volta ultimato, genererà energia elettrica dal biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica della FORSU.

L'acquisizione è stata realizzata mediante un'operazione di merger leveraged buy out con il supporto del team di Advisory e Finanza Strutturata di Mediocredito Italiano, banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alle PMI, che ha agito nel ruolo di mandated lead arranger nell`organizzazione e strutturazione di un finanziamento a medio-lungo termine di importo pari a € 13 milioni.

"Questa operazione consente ad Asja di proseguire la sua crescita in un settore chiave per l`economia circolare. Il nostro obiettivo è crescere nel trattamento della FORSU e nella produzione di biometano" è il commento del presidente di Asja Agostino Re Rebaudengo, che prosegue: "Questo impianto si aggiunge a quelli già realizzati e a quelli in costruzione."

"Il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche attraverso l`expertise di Mediocredito Italiano, continua a sostenere le imprese che fanno innovazione" dichiara Cristina Balbo, direttore regionale Piemonte Valle d`Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo. "L`operazione con Asja testimonia il nostro impegno, ribadito anche nel piano d`impresa 2018- 2021, per la promozione dei principi e il finanziamento delle soluzioni della circular economy, che per Intesa Sanpaolo rappresenta il paradigma della creazione di valore del XXI secolo. Una sfida innovativa e strategica, per accompagnare la transizione dell`ecosistema industriale verso nuovi modelli di business."

ASJA dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti tecnologicamente avanzati per la produzione di energia da fonti rinnovabili: biogas, biometano, eolico, fotovoltaico. Con oltre 160 MW di potenza installata in Italia e all`estero, Asja riduce le emissioni dei gas ad effetto serra responsabili dei cambiamenti climatici e fornisce ogni anno 500 GWh di energia verde.

Attraverso Totem Energy, Asja produce e commercializza la linea di microcogeneratori ad alto rendimento TOTEM, progettati per garantire il massimo dell`efficienza energetica.