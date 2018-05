Governo, Ruffino (Fi): M5s affossa e non fonda repubbliche

Roma, 15 mag. - "Il matrimonio da cui dovrebbe nascere la Terza Repubblica sembra entrato in crisi prima ancora di essere celebrato. Non intendo in questo modo augurare il fallimento al dialogo fra M5s e Lega, ma semplicemente prendere atto che gli italiani, dopo settanta giorni, non sanno ancora se avranno un governo e con quale programma. Chi è senza lavoro vorrebbe sapere se il futuro esecutivo prevede misure fiscali e incentivi per assumere, senza essere umiliato a ricevere l'elemosina di Stato del reddito di cittadinanza. Chi risparmia e compra titoli di Stato, vorrebbe sapere se da qui a qualche mese i suoi risparmi finiranno nel mirino della speculazione perché il debito pubblico oltre quota 2.300 miliardi è una potente calamita per la speculazione". Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"Di Maio - aggiunge - si è auto-investito del ruolo di fondatore della Terza Repubblica e ha annunciato che si prepara a scrivere la storia. Le velleità palingenetiche del capo politico del M5s provocano un sorriso e qualche sospiro di compatimento. Per ora, abbiamo visto il M5s più impegnato ad affossare la Repubblica che a fondarne una nuova. Forza Italia non ha valutazioni da esprimere, ma un governo che nasce senza sapere chi sarà il premier, e un programma che prima del Parlamento attende di essere approvato on line dagli iscritti al M5s suscita una forte preoccupazione perché le forzature istituzionali fin qui viste non lasciano presagire niente di buono per l'Italia. È da sperare che termini al più presto questo spettacolo mediocre messo in scena perché più si protrae e più salato sarà il conto a carico dei contribuenti", conclude.