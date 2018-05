Def, Fassina (Leu): sanità insostenibile, Lea indegni Paese civile

Roma, 15 mag. - "Nell'audizione sul Def il rappresentante della Conferenza delle Regioni, l'Assessore Caparini, ha segnalato l'insostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale denunciando come i Livelli Essenziali di Assistenza (Lea) siano indegni di un Paese civile. Oggi oltre 10 milioni di cittadini, la fascia più in difficoltà economica, sociale e di salute, non si possono permettere le cure necessarie. Di fronte a questo scenario drammatico il quadro tendenziale del Def prevede una ulteriore diminuzione della spesa sanitaria in rapporto al Pil, oltre a mettere a carico del Fondo Sanitario Nazionale il costo per i rinnovi dei contratti del personale sanitario". Lo afferma il deputato di Leu Stefano Fassina, componente della commissione speciale di Montecitorio.

"La nostra Costituzione - aggiunge - impone un'inversione di rotta, prosegue Fassina. È quindi necessario innalzare gli obiettivi di deficit per il prossimo triennio fino al 2% del Pil al fine di stabilizzare la quota di risorse per la spesa sanitaria, rinviare le clausole di salvaguardia senza ulteriori tagli di spesa o aumento di entrate e aumentare le risorse per un piano di investimenti pubblici. Gli obiettivi del Fiscal Compact assunti nello scenario tendenziale del Def sono irrealistici e pericolosi. Siamo sicuri che M5S e Lega proporranno una risoluzione coerente con le loro promesse elettorali e i bisogni primari dei cittadini", conclude Fassina.