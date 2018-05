Moda: fatturato 2017 +3,2% a 94,2 mld euro, bene export +5,2% -2

Milano, 15 mag. - Nel periodo in esame, a livello di export tra i settori best perfomer, ovvero interessati da incrementi a doppia cifra, si segnalano pelletteria, pellicceria ed oreficeria; meno marcati risultano gli incrementi per gli altri comparti, con crescita attorno al +3,5% per calzature e tessile-abbigliamento (che coprono rispettivamente il 15% e il 49% dell'export totale) e del +2,4% per l'occhialeria. Contestualmente, i flussi in entrata, in virtù di un aumento su base annua del +3,1%, superano i 34 miliardi di euro. Il settore "Tessile, Moda e Accessorio", presenta con l'estero un rilevante surplus commerciale, che nel 2017 risulta pari a 27,7 miliardi di euro. Rispetto al dato 2016, il saldo attivo guadagna oltre 2 miliardi (+7,9%).

Con riferimento alle due principali macro-aree geografiche, la Ue copre il 47,8% dell'export a valore, mentre assicura il 44% dell'import. In maniera complementare, il complesso delle aree extra-UE assorbe il 52,2% dell'export, mentre vede originare il 56% dell'import. L'export verso gli Stati Uniti mostra una moderata crescita, pari al +0,8%, per un totale di 5,4 miliardi di euro. Con riferimento al Far East, Hong Kong cresce del +3,2% portandosi a quasi 3,8 miliardi, la Cina registra un aumento del +14,1% oltrepassando i 2,2 miliardi, la Corea del Sud evidenzia un +8,5%,