Pirelli, Tronchetti: successore? Importante avere buona squadra

Milano, 15 mag. - La questione della mia successione in Pirelli "l'ho già definita in modo chiaro, la cosa importante è una buona squadra come lo abbiamo oggi, chiunque avrà la guida dell'azienda dopo di me l'avrà per qualità professionali e leadership all'interno dell'azienda". Lo ha detto, a margine dell'assemblea dei soci, il Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, che lascerà l'azienda nel 2020. Sull'identità del nome scritto nella busta che indica il suo successore Tronchetti ha risposto: "il nome della busta è una rappresentazione, una persona che avrà professionalità e leadership. Per fortuna abbiamo una buona squadra, è un'azienda con una buona squadra".