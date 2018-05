Def, Cgil: documento sbagliato, rovesciare politiche di austerità

Roma, 15 mag. - "Un documento tecnico, che va nella direzione sbagliata" quando invece serve scegliere se "deviare o meno da quel 'sentiero stretto' di austerità, flessibilità condizionata e svalutazione competitiva perseguito dal 2010 a oggi, che affida la crescita alle sole forze di mercato".

E' il giudizio sul Def espresso dalla segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato.

"Il governo uscente suggerisce di continuare con politiche di impronta liberista" prosegue l'esponente della Cgil secondo la quale invece "occorre rovesciare la prospettiva di gestione dei conti pubblici dando priorità alla crescita e allo sviluppo sostenibile".

In questo senso, ha detto Fracassi, il governo della XVIII Legislatura "dovrebbe rispondere alla domanda politica espressa alle urne lo scorso 4 marzo con una politica economica alternativa, fondata su una linea di finanza pubblica espansiva, un nuovo intervento pubblico in economia, un`idea di società più eguale, una forte sensibilità ambientale, in una visione di lungo periodo dell`Italia e dell`Europa".