Def, Cgil: no a qualsiasi ipotesi di condono e alla flat tax

Roma, 15 mag. - No a "qualsiasi ipotesi di condono" e all'ipotesi di flat tax che non è un elemento di semplificazione "ma più banalmente di ingiustizia". Lo ha detto la segretaria confederale della Cgil Gianna Fracassi, nel corso di un'audizione davanti alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sul Def.

La Cgil, ha sottolineato, è "contraria a qualsiasi ipotesi di condono" auspicando invece "un progetto organico di riforma del sistema fiscale all`insegna della progressività in cui si rivedano anche gli incentivi e gli sgravi contributivi erogati negli ultimi anni" e un'imposta sulle grandi ricchezze che funzioni "come clausola di salvaguardia della realizzazione del piano anti-evasione" e che si basi su aliquote progressive.

"Semplificare il sistema fiscale è necessario, ma questo non può voler dire tassazione uguale per tutti - ha aggiunto Fracassi - La priorità per la Cgil è la riduzione dell`imposizione tributaria sui redditi da lavoro e da pensione. Una o due sole aliquote IRPEF non sono elemento di semplificazione, ma più banalmente di ingiustizia".