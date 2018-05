Carfagna: famiglia è priorità, investiamo sul futuro

Roma, 15 mag. - "La Giornata internazionale della famiglia, indetta dall`Onu già dal 1994, ci ricorda ogni anno l`importanza del nucleo fondamentale della nostra società e ci sollecita a discutere sui problemi che la attanagliano e sulle possibili soluzioni. Lo stato delle cose in Italia è perfettamente riassunto nei dati diffusi dal Forum delle Famiglie: nel 2017 il saldo nascite-morti ha fatto registrare l`ennesimo record negativo, i bambini sono il 2% in meno rispetto al già asfittico 2016 e 4 mamme su 10 rinunciano al lavoro perché inconciliabile con la crescita dei figli". Lo afferma Mara Carfagna, vice presidente della Camera, deputato di Forza Italia, in una nota.

"Per invertire questo trend drammatico è necessario che le istituzioni si ricordino di mettere al centro delle politiche pubbliche e di ogni iniziativa politica, legislativa e fiscale la famiglia - sottolinea -. Noi di Forza Italia e del centrodestra abbiamo provato a farlo quando siamo stati al governo del Paese finanziando importanti misure per la conciliazione e la costruzione di nuove strutture per l`infanzia, poi, dall`opposizione, suggerendo soluzioni. Prima delle elezioni insieme ai colleghi di quasi tutte le forze politiche abbiamo sottoscritto il Patto per la natalità e oggi chiediamo che il nuovo governo, non appena avrà preso forma, parta proprio da lì, mettendo in campo una forte iniziativa politica. Noi di Forza Italia siamo pronti a dare una mano".