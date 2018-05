Genova, Nazionale cantanti regala a Mattarella maglia numero 1

Genova, 15 mag. - "Abbiamo consegnato al presidente della Repubblica una maglietta della Nazionale Cantanti, c'è scritto 'Mattarella numero 1' ed è così anche in questo momento particolare della stagione politica. Gli ho chiesto se si è tenuto in allenamento e se è pronto a scendere in campo e mi ha risposto che si è allenato un po' poco ultimamente". Lo ha detto l'attore Neri Marcorè, che questa mattina all'ospedale Gaslini di Genova, insieme ad Antonella Clerici, ha regalato al capo dello Stato una maglietta della Nazionale cantanti che il prossimo 30 giugno disputerà la Partita del Cuore contro i Campioni del Sorriso nel capoluogo ligure.

"Come delegazione della Nazionale Cantanti - ha ricordato Marcorè - avevamo già incontrato Mattarella al Quirinale per illustrargli le attività di questa squadra che ha una storia di più di 30 anni, nonostante questa sia la partita numero 27. E' sempre un grande piacere incontrarlo - ha concluso l'attore - perché è una persona sensibile e alla mano, nonostante la carica istituzionale che ricopre".