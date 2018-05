T-shirt con mappa cinese sbagliata, Gap si scusa con Pechino

Roma, 15 mag. - L'azienda di abbigliamento statunitense Gap ha ritirato dal mercato cinese alcune magliette con una mappa sbagliata della Cina, scusandosi con il governo di Pechino: è quanto riporta il sito della Cnn.

Sulla maglietta non comparivano infatti né Taiwan - che Pechino considera alla stregua di una provincia ribelle - né alcune delle isole del Mar Cinese meridionale la cui sovranità è rivendicata dalla Cina: ad accorgersi del fatto era stata un'utente del social network cinese Weibo, che aveva postato delle immagini delle t-shirt in vendita in Canada.

Non è chiaro tuttavia se la Gap - che si è scusata per "un errore non intenzionale" - procederà a ritirare le magliette anche dagli altri mercati.