Fascina (Fi): M5S tuonato contro tecnici, ora con poteri forti

Roma, 15 mag. - "Ad oltre settanta giorni dalla chiusura delle urne, l'Italia è ancora priva di un Governo nella pienezza delle sue funzioni. Luigi Di Maio, dopo aver sperimentato tutti i forni possibili dell'arco costituzionale ponendo insuperabili e pretestuosi veti solo nei confronti di Forza Italia e dei suoi 5 milioni di elettori, chiede altro tempo al Capo dello Stato al fine di ultimare il 'rivoluzionario' programma di governo e, quasi elevandole ad elezioni supplementari, procedere alle consultazioni degli iscritti della piattaforma Rousseau". Lo afferma in una nota Marta Fascina, deputata di Forza Italia.

"Siamo al paradosso - prosegue -. Il partito che per anni ha tuonato contro i governi tecnici, tesi a fare gli interessi dei poteri forti, non votati nè eletti da nessuno - non riuscendo a trovare la quadra su un nome politico - affida il governo proprio a personalità tecniche, peraltro di serie B. A ciò si aggiunga il paradosso di una trattativa che è stata imbastita partendo dal programma, lasciando alla fine la scelta (per ora vana) del premier/prestanome incaricato di eseguire passivamente e senza margini di emendabilità quello stesso programma redatto da altri".

"Il capo del governo che ha il compito di dare la linea politica all'esecutivo, nell'ottica pentastellata, diventerebbe - lamenta l'esponente di Fi - un mero passacarte manovrabile da Di Maio e dalla Casaleggio Associati. Tutto ciò lambisce la comicità se non fosse palesemente tragico per gli italiani. Ci auguriamo che Salvini - cui sicuramente non sfugge come il centrodestra unito vinca e convinca dal Molise al Friuli (è di ieri la notizia del successo anche ad Udine e Sacile) - si renda presto conto delle siderali distanze programmatiche ed ideologiche (dalla giustizia all'immigrazione, dalle infrastrutture al concetto di democrazia) tra centrodestra e Cinquestelle e torni, insieme a Forza Italia, ad insistere affinché il Capo dello Stato dia alla coalizione arrivata prima alle urne, caratterizzata da personalità autorevoli e spendibili in Europa, l'incarico di cercare i numeri in Parlamento per realizzare il programma elettorale più votato dagli italiani".

"Laddove anche questo tentativo fallisse, con il ritorno in campo del nostro Presidente Silvio Berlusconi, finalmente riabilitato e più determinato e forte che mai, Forza Italia non avrà timore di affrontare il voto democratico, offrendo agli italiani la possibilità di giudicare la manfrina irresponsabile che da più di due mesi blocca le istituzioni ed il Paese. Basta perdere tempo, la pazienza dei nostri concittadini sta terminando. Sergio Mattarella chiuda questi patetici balletti, metta i protagonisti di queste sceneggiate di fronte alle proprie responsabilità e, superando ogni pregiudiziale, affidi al centrodestra l'onere di guidare l'Italia", conclude.