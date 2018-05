Germania: posano in foto con Erodgan, bufera su Ozil e Gundogan -2

Roma, 15 mag. - "Il calcio e la Dfb difendono valori che non sono sufficientemente rispettati dal signor Erdogan", ha dichiarato il presidente della Dfb, Reinhard Grindel, "Ecco perchè non è positivo che i nostri nazionali si facciano manipolare a fini di campagna elettorale. Nel farlo, i nostri calciatori non hanno senz'altro aiutato il lavoro della Dfb sull'integrazione".

Pur riconoscendo la gravità del fatto, l'ex attaccante della nazionale tedesca Oliver Bierhoff - un passato con Inter, Ascoli, Udinese, Milan e Chievo e attualmente direttore della Dfb - ha provato a gettare acqua sul fuoco: "Nessuno di loro era consapevole del valore simbolico di questa foto, ma chiaramente non è una cosa giusta e ne parleremo con loro".(Segue)