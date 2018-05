Farmaceutica, Aschimfarma: Paolo Pussolo eletto presidente

Roma, 15 mag. - L`Assemblea di Aschimfarma - Associazione nazionale dei produttori di principi attivi e intermedi per l`industria farmaceutica, che fa parte di Federchimica, ha eletto all`unanimità Presidente, per il triennio 2018-2021, Paolo Russolo (Cambrex Profarmaco Milano). Laureato in chimica industriale a Milano, Paolo Russolo entra in azienda nel 1971 occupandosi di ingegneria e manutenzione e, dopo aver ricoperto differenti ruoli tra cui Direttore Generale e Amministratore Delegato, dal 2008 è nominato Presidente. Il settore italiano dei principi attivi farmaceutici (API - Active Pharmaceutical Ingredients) con un giro d'affari di 3,6 miliardi di euro, rappresenta il 9% del mercato mondiale, che vale complessivamente 41 miliardi di euro. L'elevata qualità degli API italiani è riconosciuta all'estero, tanto che la quota di export raggiunge l'85%: Stati Uniti (40%), Europa (36%), Giappone (18%). Lo rende noto un comunicato di Federchimica.

"Investimenti continui in ricerca e tecnologia sono la nostra carta vincente nel mondo della chimica-farmaceutica" - ha dichiarato il neoeletto Presidente - "L'attenzione del settore alla ricerca e sviluppo, unita all'alto livello di qualità di prodotto, di sicurezza e di rispetto dell'ambiente si sono dimostrati, di fatto, fattori vincenti sulla concorrenza asiatica e hanno indotto le imprese multinazionali farmaceutiche a ritornare a collaborare per progetti di sviluppo con le imprese italiane che, da oggi, sono felice di rappresentare." L`Assemblea ha inoltre eletto Vice Presidenti: Gian Paolo Negrisoli (Flamma), Enrico Zodio (Procos) e Componenti la Commissione Direttiva: Sergio Albertazzi (Erregierre), Mauro Attolini (Chemi), Andrea Luigi Benigni (Industriale Chimica), Marco Berna (Gnosis), Giorgio Bruno (Edmond Pharma), Laura Coppi (Corden Pharma Bergamo), Michele Crocetta (Acraf), Biagio Della Beffa (Indena), Mario Di Giacomo (Farmabios), Guido Gnemmi (Lusochimica), Richard David Koch (Sicor), Elena Marangoni (IMS), Paolo Oligeri (P.C.A.), Roberta Pizzocaro (Olon), Roberto Salghetti (Euticals), Giorgio Vittadini (Bracco Imaging).