Fmi: in Europa crescita "forte", sell-off mercati a rischio -3

New York, 15 mag. - Nella sua analisi, il Fondo si domanda quanto l'espansione economica europea durerà, presupponendo che non ci siano shock esterni. "Se la ripresa ha il potere di durare dipende dagli investimenti", che in generale sono stati contenuti e anche "molto più deboli rispetto al periodo successivo alla crisi globale del 1991".

Ancora una volta, l'Fmi sostiene che laddove l'inflazione è bassa, "la politica monetaria dovrebbe continuare a essere di supporto per garantire un incremento duraturo dell'inflazione verso i target". Nei Paesi dove invece il dato sta raggiungendo i target, la politica monetaria dovrebbe "gradualmente essere normalizzata".

Oltre a fornire un'occasione per un aggiustamento fiscale volto a migliorare l'efficienza di un governo, la ripresa permette anche di "agire velocemente per migliorare l'unione economica e monetaria". Per il Fondo, "più azioni sono necessarie per completare l'unione bancaria" e per avere una maggiore condivisione dei rischi. Inoltre, con "il Regno Unito che si prepara a lasciare il mercato unico, c'è un bisogno urgente di portare avanti l'unione dei mercati dei capitali, che richiede passi per promuovere l'armonizzazione dei regimi di insolvenza e per meglio proteggere i diritti degli investitori a livello transnazionale".