Fmi: in Europa crescita "forte", sell-off mercati a rischio -2

New York, 15 mag. - Secondo l'Fmi, l'outlook favorevole per l'Europa è soggetto a vari rischi. Il più immediato deriva dalle "valutazioni alte nei mercati finanziari a livello globale". Stando all'analisi dell'istituto guidato da Christine Lagarde, "i mercati europei hanno navigato bene attraverso la recente turbolenza finanziaria, con i flussi di capitale ancora forti verso le economie dei mercati emergenti". Tuttavia il Fondo avverte: "Declini notevoli nell'azionario sono spesso precursori di una crescita e di un'inflazione basse". Tra l'altro, "la crescita dell'inflazione e dei salari resta contenuta in molte delle economie avanzate ed è vista accelerare solo molto gradualmente".

Il Fondo ha fatto notare che con tassi di interesse vicini allo zero e con banche centrali ancora impegnate in politiche "non ortodosse, la portata e l'efficacia dell'allentamento della politica [monetaria] nel rispondere a nuovi shock non è grande". Ecco perché diventa ancora più importante, secondo l'Fmi, sfruttare il momento per creare lo spazio di manovra necessario per sistemare i conti pubblici. (Segue)