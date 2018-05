Fmi: in Europa crescita "forte", sell-off mercati a rischio

New York, 15 mag. - Il Fondo monetario internazionale ha scattato una fotografia dell'economia europea, che sostanzialmente ricalca quella dello scorso aprile: "L'Europa continua a godere di una crescita forte" la cui durata dipenderà dagli investimenti. E se nel breve termine il quadro è incoraggiante, nel lungo termine lo è meno. Il rischio immediato maggiore, stando all'Fmi, è dato da un sell-off dei mercati finanziari. A fronte di questa e altre minacce, l'istituto di Washington ancora una volta consiglia di completare l'unione economia e monetaria così come quella bancaria.

Nel suo rapporto intitolato "Regional Economic Outlook", l'Fmi ha spiegato che "l'attività economica si è rafforzata in molte economie e le stime sono per una continuazione di questo trend". Facendo riferimento ai calcoli diffusi in occasione dei suoi lavori primaverili, il Fondo ricorda che l'economia europea è cresciuta del 2,8% nel 2017 contro il +1,8% del 2016 e dovrebbe espandersi del 2,6% nel 2018 e del 2,2% nel 2019. "L'espansione è dovuta principalmente alla domanda interna", si legge nel documento, in cui viene fatto notare che la crescita del credito "ha finalmente accelerato". Anche se i dati macroeconomici hanno iniziato a indebolirsi, essi "restano a livelli alti". (Segue)