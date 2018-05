Roma, 15 mag. - "Da 70 giorni Di Maio e il M5S tengono in ostaggio l`Italia per arrivare ad ogni costo a Palazzo Chigi. Chi doveva cambiare tutto non sta cambiando nulla. Tranne i verbi. E passa da un ridicolo, minaccioso 'la pagheranno' ad un più sensato condizionale: 'la pagheremmo' Paura, eh?". Così Luciano Nobili, parlamentare Pd, su twitter.