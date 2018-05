Genova, Bucci a Mattarella: Gaslini necessita massima attenzione

Genova, 15 mag. - "Il Gaslini è il più grande ospedale pediatrico del Nord Italia, uno dei più importanti in Europa, un vero fiore all'occhiello per la nostra città che necessita della massima attenzione e di un importante interessamento da parte di tutte le istituzioni". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia per gli 80 anni dell'ospedale pediatrico Gaslini.

"I traguardi che ci poniamo - ha aggiunto il presidente dell'ospedale pediatrico Gaslini, Pietro Pongiglione - sono ambiziosi ma la nostre forze sono limitate. La sua visita presidente è un riconoscimento alla rilevanza nazionale dell'Istituto Gaslini e una motivazione forte ad andare avanti".