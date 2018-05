Tar Piemonte, Aigae: guide alpine senza più esclusiva montagna

Roma, 15 mag. - "Siamo dinanzi a un evento epocale, a una notizia importantissima: il Tar Piemonte ha confermato con sentenza n.564 del 2018, chiaramente e in modo facilmente comprensibile a tutti, che non esiste alcuna esclusiva a favore delle Guide Alpine e/o degli Accompagnatori di Media Montagna per l`accompagnamento in ambiente montano e che le guide Ambientali Escursionistiche possono accompagnare in ogni ambiente".

Lo annuncia, come "risultato storico", Filippo Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE.

"Il Tribunale - spiega Camerlenghi - ha confermato la lettura della sentenza n. 459-2005 della Corte Costituzionale da noi sempre sostenuta in ogni sede ma che i Collegi Nazionale e Regionali delle Guide alpine si sono sempre ostinati a negare, contro ogni evidenza. Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha scritto nero su bianco che: "non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna", confermando che le GAE possono muoversi in ambito anche montano". Una sentenza "chiara, di facile comprensione e inequivocabile": "il TAR ha respinto il nostro ricorso contro l`istituzione della figura dell`Accompagnatore di Media Montagna in Piemonte in quanto "non necessario" - aggiunge Camerlenghi -, poiché quanto dichiarato dalla Regione e dal Collegio delle Guide Alpine sulla riserva di professione semplicemente non sussiste".

Ma anche di più: "Il TAR si è spinto ben oltre sottolineando che "la legge n. 6/1989, (riguardante il regolamento della professione di Guida Alpina) non è mai stata esplicitamente coordinata con ulteriori e paralleli sistemi normativi (in tema ad esempio di liberalizzazione dei servizi, di turismo) né esplicitamente adeguata al mutato contesto costituzionale e alle evoluzioni che la realtà lavorativa, oltre che l`ordinamento, hanno certamente subito in quasi trenta anni.

Oltre ad affermare che "il legislatore dell`epoca non si è certamente proposto di delimitare la figura professionale in questione rispetto ad altre professioni che, semplicemente, non esistevano come professioni libere o meno che fossero".

"Viene interamente confermato l`impianto della Sentenza (inappellabile) della Corte Costituzionale - sottolinea Camerlenghi -, secondo cui "l`individuazione di professioni protette appartiene alla disciplina, di riserva statale, dell`ordinamento civile e non può, per ovvie ragioni di uniformità di regolamentazione, essere demandata al legislatore regionale".

"Viene quindi definitivamente spazzato ogni dubbio nelle motivazioni - conclude Camerlenghi - quando viene inoltre scritto che "non esiste alcuna previsione statale di riserva professionale che copra ogni e qualsivoglia attività escursionistica che si svolga in montagna. Ha infatti chiarito la Corte che la riserva concernente l`attività della Guida Alpina non attiene alla "generica attività di accompagnamento in montagna (la cui esatta definizione aprirebbe complessi problemi a seguito della intervenuta soppressione del criterio altimetrico" ) "bensì l`accompagnamento su qualsiasi terreno che comporti l`uso di tecniche e attrezzature alpinistiche o l`attraversamento di aree particolarmente pericolose. E se ancora non fosse sufficiente viene ripetuto che "le professioni che possono essere protette in forza della l. n. 6/1989 non possono esserlo per il solo fatto di svolgersi in montagna comportando anche la legittima operatività delle GAE in ambito montano" e che "l`attività della GAE sia ammessa anche in ambito montano e non comporti, per ciò solo, indebita invasione delle prerogative delle professioni protette configurate della legge n. 6/1989 risulta dunque essere stato già affermato dal giudice delle leggi e costituisce presupposto interpretativo imprescindibile di qualsivoglia normativa regionale in materia".