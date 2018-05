Germania: posano in foto con Erodgan, bufera su Ozil e Gundogan

Roma, 15 mag. - Amano segnare e distribuire assist, ma quello di ieri - per Mesut Ozil e Ilkay Gundogan - ha tutti i crismi dell'autogol. La Dfb, la federcalcio tedesca, ha duramente criticato i due giocatori della nazionale per aver posato in foto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Nati in Germania ma di origini turche, i due calciatori hanno regalato a Erdogan le loro maglie autografate durante un evento a Londra. Sia Ozil sia Gundogan giocano nella Premier League inglese, rispettivamente con l'Arsenal e il Manchester City.

"Per il mio onorato presidente, con grande rispetto", ha scritto Gundogan. Erdogan è candidato per la rielezione. Entrambi i giocatori si stanno preparando al Mondiale della prossima estate in Russia, dove la nazionale tedesca è considerata tra le favorite. La Turchia invece non si è qualificata, come l'Italia.

Anche molti politici tedeschi hanno criticato Ozil e Gundogan, mettendo in dubbio la loro lealtà ai valori democratici tedeschi.