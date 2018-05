Genova, 15 mag. - "Il futuro non è un bene disponibile di nessuno. Le grandi opere servono alla modernità della nostra regione e allo sviluppo del Paese. Lei saprà essere arbitro e consentire che il futuro non si ipotechi per il bene di tutti noi e di tutta la nazione". Lo ha detto questa mattina a Genova il governatore della Liguria, Giovanni Toti, rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia per gli 80 anni dell'ospedale pediatrico Gaslini.