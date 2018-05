Pirelli: la trasformazione digitale nel bilancio integrato 2017

Milano, 15 mag. - Le tecnologie digitali trasformano le imprese rendendole più veloci, agili e competitive. È quello che sta accadendo in Pirelli che nel Bilancio Integrato 2017 affianca il proprio racconto di digital transformation a quello di cinque storie di artigiani 4.0 che hanno colto nella trasformazione digitale la chiave per far crescere la propria attività.

"Data meets passion" - questo il titolo scelto per il Bilancio Integrato 2017 di Pirelli - mantiene quella che è ormai diventata la tradizione della società di raccontare il bilancio al di là dei numeri ricorrendo all'arte e alla letteratura grazie ai contributi artistici e culturali dell'artista Emiliano Ponzi e di tre scrittori di fama internazionale: Mohsin Hamid, Tom McCarthy e Ted Chiang. E' a loro, infatti, che è stato affidato il compito di raccontare come il digitale imponga cambiamenti nella società e nelle persone.

Le imprese 4.0 dei giovani imprenditori sono state illustrate da Ponzi, artista di fama internazionale che ha realizzato copertine per alcune delle più prestigiose pubblicazioni internazionali, tra cui The New York Times, New Yorker, Le Monde, Esquire, Vogue. Ponzi ha utilizzato per la prima volta una tecnica innovativa per dipingere la realtà virtuale e ha dato vita ad ambienti 3D e video immersivi a 360° ricostruendo il mondo dei cinque artigiani e di come hanno cambiato il loro pezzo di mondo.