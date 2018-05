Pirelli, Tronchetti: in F1 restiamo se costi non cambiano

Milano, 15 mag. - In Formula 1 "stiamo volentieri se le condizioni economiche sono queste". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, Ceo di Pirelli, fornitore esclusivo dei pneumatici per la F1. "Stiamo bene, abbiamo lavorato bene ma non è indispensabile per noi - ha spiegato, nel corso dell'assemblea degli azionisti - La nostra performance è stata straordinaria, grazie al lavoro dei nostri tecnici, riconosciuto da tutti i piloti. Restiamo, ovviamente a questi costi, se diventassero eccessivi abbiamo tante altre gare cui ci appassioniamo", ha concluso.