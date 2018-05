Banche popolari, Consulta:limiti rimborso azioni stabiliti da Ue -2

Roma, 15 mag. - Quanto al primo punto, la Corte ha rilevato anzitutto che le limitazioni previste costituiscono un ragionevole bilanciamento fra la tutela dei diritti del socio recedente e l`interesse generale alla stabilità del sistema finanziario. Esse sono inoltre strettamente collegate alla situazione prudenziale della banca, nel senso che il rimborso può essere limitato dalla banca solo se, nella misura e nello stretto tempo in cui ciò sia necessario per soddisfare le esigenze prudenziali. Qualora la banca assuma misure limitative del rimborso del socio recedente, spetta agli amministratori verificare periodicamente la situazione prudenziale della banca, nonché la permanenza delle condizioni che ne hanno imposto l`adozione, e prendere i provvedimenti conseguenti, ove esse siano venute meno. In tal caso, se il rimborso è stato differito, il credito del recedente deve considerarsi esigibile; se è stato ridotto quantitativamente, le azioni non rimborsate sono restituite al recedente. È quindi scongiurato, anche con riferimento alla tutela fornita dalla Convenzione europea dei diritti dell`uomo, l`effetto espropriativo temuto dal rimettente.

Quanto al secondo punto, la Corte ha escluso - conclude il comunicato della Consulta - che il potere della Banca d`Italia di disciplinare le modalità delle limitazioni del rimborso delle azioni, in caso di recesso a seguito di trasformazione della società, contrasti con i parametri costituzionali indicati nell`ordinanza di rimessione. Contrariamente a quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, la norma contestata non è una previsione di delegificazione, perché non attribuisce all`Istituto di vigilanza la facoltà di adottare una disciplina "sostitutiva" di quella dettata dalla legge né fa derivare dall`entrata in vigore della fonte secondaria la cessazione di efficacia di disposizioni delegificate. Considerato inoltre che, nella definizione della disciplina ad essa affidata, alla Banca d`Italia non spetta alcuna valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco e che il suo potere è fortemente circoscritto dai regolamenti europei, secondo la Corte non sussiste nemmeno violazione del principio di legalità sostanziale.