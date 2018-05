Banche popolari, Consulta: limiti rimborso azioni stabiliti da Ue

Roma, 15 mag. - Le regole prudenziali dell`Unione europea in materia bancaria - in particolare sulle condizioni per computare le azioni nel capitale primario delle banche - non lasciano al legislatore nazionale alcuna facoltà di scelta tra le due presunte "opzioni", ossia la limitazione quantitativa del rimborso del socio recedente e il suo rinvio, ma gli impongono di attribuire alla banca il potere di adottarle entrambe. Solo così le azioni possono essere considerate strumenti del capitale primario di classe 1. Pertanto, la censura al decreto sulle banche di aver preferito la soluzione più onerosa per il socio recedente è infondata, dal momento che il legislatore non aveva margini di scelta.

È uno dei passaggi della sentenza n. 99/2018 sulla riforma delle banche popolari (decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito nella legge n. 33/2015), depositata oggi in cancelleria (relatrice Daria de Pretis), con cui la Corte costituzionale ha spiegato le ragioni della decisione presa il 21 marzo scorso (e anticipata con un comunicato stampa) sulle questioni sollevate dal Consiglio di Stato.

Dopo aver riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la decretazione d`urgenza, in linea con quanto già affermato nel 2016 su un ricorso della Regione Lombardia, la Corte ha affrontato le altre questioni sottoposte al suo esame, riguardanti principalmente la legittimità delle limitazioni del rimborso dei soci recedenti e i poteri della Banca d`Italia di definirne le modalità.