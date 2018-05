Governo, Sapelli: Mattarella è grande anomalia della situazione

Roma, 15 mag. - "Non mi parli di Mattarella. Lui è la grande `anomalia` di questa situazione. E` stato una delusione. Penso che se fosse ancora vivo il grande costituzionalista Leopoldo Elia avrebbe duramente criticato il comportamento del Presidente". E` quanto dichiarato dall`economista Giulio Sapelli al quotidiano online Lo Speciale diretto da Marta Moriconi. "E` chiaro che ad ostacolarmi - spiega Sapelli - sono stati quelli che comandano questo Paese. Io avrei potuto trasformare un`armata brancaleone in un qualcosa di serio e questo ha fatto paura a molti. E` evidente che c`è chi non vuole il cambiamento".

Ma chi ha remato davvero contro la candidatura? L`economista sembra non avere dubbi: "La verità è che ci sono pressioni enormi che arrivano soprattutto dalla tecnocrazia europea che non vuole far nascere questo governo e il centro di queste pressioni, inutile nasconderlo, è il Quirinale. Per chi ama la Costituzione quello di ieri è stato un giorno davvero triste".