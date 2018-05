Roma, 15 mag. - "La flat tax avrà due aliquote, al 15 e al 20 per cento". Lo dice Claudio Borghi, economista e deputato della Lega, a margine del tavolo tecnico tra Lega e Cinque Stelle in corso alla Camera spiegando che dovendo trovare un accordo con i Cinque stelle non era possibile avere una sola aliquota come prevedeva il programma elettorale della Lega: "in sede di trattativa non si poteva fare diversamente", ha detto.