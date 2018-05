Pechino, 15 mag. - Una delegazione nordcoreana è giunta in visita a Pechino per studiare le riforme e l'apertura economica cinese: lo ha reso noto il Ministero degli Esteri cinese.

In contati fra i due Paesi si sono intensificati nelle ultime settimane in previsione dello storico incontro fra il leader nordcoreano Kim Jomg Un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in programma il 12 giugno a Singapore.