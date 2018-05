Mattarella: Gaslini punto di riferimento per Italia e non solo

Genova, 15 mag. - "E' stata una visita coinvolgente ed emozionante. Questi 80 anni hanno visto il Gaslini crescere giorno per giorno come punto di riferimento per il nostro Paese e non solo, come dimostrano i bambini che vengono accolti da 70 Paesi. Il Gaslini è oggi un elemento di avanguardia e di punta del nostro sistema sanitario". Lo ha detto questa mattina a Genova il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per gli 80 anni dell'ospedale pediatrico Gaslini.

"Il direttore durante la mia visita - ha ricordato il capo dello Stato - ha sottolineato l'esigenza che per i bambini ci siano strutture specifiche e dedicate come il Gaslini. Mi è capitato più volte di vedere reparti pediatrici di grandi ospedali, in cui medici e infermieri compiono salti mortali e acrobazie pur di garantire ai bambini una specifica assistenza ma un ospedale dedicato - ha affermato Mattarella - esprime in maniera più compiuta ed efficace ciò che va fatto in termini di terapie e di cure. Di questa esigenza mi renderò interprete".

"Tra chi lavora in questo ospedale - ha proseguito il presidente della Repubblica - non c'è solo una grande capacità professionale ma anche una grande passione che conduce a risultati di assoluta eccellenza e rende elevatissimo il contributo del Gaslini alla vita del nostro Paese. Di questa passione ho avuto manifestazione nei reparti. Grazie - ha concluso Mattarella - ai 2 mila operatori per quello che fate, a nome del nostro Paese".