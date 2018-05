Milano, 15 mag. - "Questa è l'assemblea di Pirelli, per fortuna ho gestito varie assemblee di Telecom, ma oggi non è un mio problema e non intendo assolutamente entrare in materie che non mi competono". Così il Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha risposto nel corso dell'assemblea a un azionista che gli chiedeva un commento sulla vicenda dello scorporo della rete del gruppo Telecom.