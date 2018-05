Governo, Faraone: Di Maio e Salvini preparano i cannoni

Roma, 15 mag. - "Salvini e Di Maio stanno preparando i cannoni. Hanno organizzato gazebo e voto on line in questo fine settimana con l`idea di bocciare i punti dell`altro. E quindi i militanti della Lega verranno chiamati a votare sì ai punti di Salvini e no a quelli del M5S, e viceversa". Così Davide Faraone, senatore del Pd, a Coffee Break su La7.

"Dopo ieri il governo è più lontano - ha aggiunto - ma Salvini e Di Maio non hanno più alibi, perché se prima dicevano che il problema era Berlusconi, il Pd, ma anche Mattarella, adesso non funziona più. Sono soltanto loro due e davanti alla possibilità di fare un governo non ci riescono. Ci tengono bloccati da 71 giorni dicendo che trattano sui temi, una volta al Pirellone, il giorno dopo a Montecitorio, poi al bar o alla taverna, e invece il tema è che non si mettono d`accordo sul nome del premier e sulle poltrone dei ministri".