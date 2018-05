Pirelli, Tronchetti: autonoma e indipendente finchè avrà successo

Milano, 15 mag. - Il futuro di Pirelli "dipenderà dai propri risultati: sarà autonoma e indipendente finchè avrà successo, se non lo avrà gli azionisti venderanno e avrà un altro percorso". Lo ha dichiarato il Ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, rispondendo nel corso dell'assemblea degli azionisti ai rapporti con gli azionisti di ChemChina.

"Grazie al lavoro di tutti in meno di due anni siamo riusciti a rientrare alla Borsa di Milano con una governance che prevede che non si può spostare la sede da Milano se non con il 95% dei sì", ha voluto sottolineare, "siamo noi ad aver creato le premesse perchè Pirelli abbia le caratteristiche di una public company. E' successo l'opposto di quello che molti cantori di sventura dicevano che avvenisse - ha proseguito - guidiamo noi il nostro futuro e ne siamo pienamente responsabili ".

Tronchetti ha sottolineato anche come "la società che controlla Pirelli oggi vede un Ceo italiano": Filippo Grasso, vicepresidente per le relazioni istituzionali del gruppo Pirelli e Ceo di Cnrc, holding di ChemChina cui fanno riferimento le sue attività nei pneumatici.