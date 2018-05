Borghi (Lega): pace fiscale riguarda solo falliti per tasse

Roma, 15 mag. - "C'è stato un fraintendimento sulla cosiddetta pace fiscale. Nessun malfattore verrebbe beneficiato. Nel senso che non riguarda chi è in mora perchè ha avuto un accertamento e non ha dichiarato il dovuto. Riguarda invece solo i falliti per tasse, che hanno dichiarato tutto e che verrebbero penalizzati per il solo fatto di essere venuti prima della flat tax, che è un mondo nuovo con una tassa al 15 per cento, rispetto a chi è venuto dopo. E mi sembra che questa impostazione sia stata accettata anche dal M5s". Lo ha detto Claudio Borghi, parlamentare della Lega e componente del tavolo con M5s, a proposito della proposta di pace fiscale.