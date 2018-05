Gaza, Usa rafforzano misure sicurezza ambasciate in Medio Oriente -2

Roma, 15 mag. - "Su richiesta del Dipartimento di Stato e in coordinamento con le nazioni ospitanti, Washington ha dispiegato guardie addizionali di sicurezza navale in diverse ambasciate USA per lo scopo di aumentare temporaneamente la sicurezza", ha detto all'emittente satellitare Usa il portavoce del Pentagono Rebecca Rebarich.

Secondo la Cnn, l'escalation della violenza lungo la frontiera della Striscia di Gaza con lo Stato ebraico ha scatenato preoccupazione per la possibilità che si possano innescare manifestazioni in altre località del Medio Oriente.

Diversi funzionari statunitensi hanno detto alla CNN che le ambasciate statunitensi in tutto il Medio Oriente e nei paesi musulmani sono in allerta a causa di tre eventi chiave: l'apertura dell'ambasciata americana a Gerusalemme lunedì, l'inizio del Ramadan e l'anniversario Nakba per i palestinesi.