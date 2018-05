Governo,Sapelli: stop a mia candidatura da Bruxelles,non da Colle

Roma, 15 mag. - "Lo stop non è arrivato dal Quirinale" "ma sul Quirinale, dalle oligarchie europee. E il Quirinale ha recepito". Lo ha detto, a proposito dello stop alla sua candidatura a premier, l'economista Giulio Sapelli ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital.

Dai partiti nessuna spiegazione: "Ho sentito Matteo Salvini", spiega Sapelli, "mi ha detto 'purtroppo non ce la facciamo, mi dispiace, grazie'. Dopo l'incontro che ho avuto con loro ero certo che sarebbe finita così".Sapelli specifica che non è stata una cena ma "un lungo incontro di due ore e mezza, domenica sera". "Prima sono stato interpellato da Salvini e Giorgetti", ha raccontato, "poi sono stato invitato a una riunione con i due leghisti e Di Maio e Spadafora. Mi è stato illustrato il programma, e poi me l'hanno inviato via mail". Programma promosso da Sapelli: "Mi è sembrato molto ragionevole. E aveva come inizio la conditio sine qua non per salvare questo paese dalla catastrofe: rinegoziare i trattati europei. Una rinegoziazione senza strappi unilaterali, per eliminare il fiscal compact o almeno attutirne le conseguenze. Su questo punto sono d'accordo non al cento ma al mille per cento". E proprio questo punto sarebbe stato il motivo dello stop che, per Sapelli, è arrivato da Bruxelles.