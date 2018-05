Acciaierie Venete, Camusso: ricentrare su prevenzione

Padova, 15 mag. - "Io credo che dire che i controlli sono stati fatti si dimostri del tutto improprio visto quanto è accaduto. Questo indica, invece, che l'attenzione va ricentrata sul tema della prevenzione e non solo sul tema degli strumenti, ossia l'imbragatura della siviera, ma anche come i lavoratori vengano messi in condizione di sicurezza anche di fronte all'ipotetica possibilità". Lo ha detto la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro con i delegati di fabbrica di Acciaierie Venete nella sede Cgil di Padova.