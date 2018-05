Acciaierie Venete, Camusso: non si ripeta condizione rischio

Padova, 15 mag. - "Mi è stata raccontata la dinamica dell'incidente. Mi hanno riferito la preoccupazione dei lavoratori che sono tutti molto colpiti, non solo per il dolore dei loro colleghi che lottano tra la vita e la morte e sono infortunati, ma anche per il tema fondamentale di avere preso coscienza che sono in una condizione di lavoro a rischio e che quella condizione non si deve ripetere". Lo ha sottolineato la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, al termine dell'incontro con i delegati di fabbrica delle Acciaierie Venete che si è svolto nella sede della Cgil di Padova.

Sulla tendenza delle imprese ad appaltare alcuni lavori all'esterno come è avvenuto nel caso di Acciaierie Venete, Camusso ha aggiunto: "Noi abbiamo sempre cercato di contrastare i processi di esternalizzazione, sia che avvenissero nel sistema pubblico che all'interno delle imprese, soprattutto perché quando sono mossi da un'idea non specialistica del lavoro, ma sono prevalentemente determinate da una logica di riduzione dei costi, questo significa un trattamento peggiore per i lavoratori, quindi tagliare sulla formazione, sulle norme di sicurezza". La leader della Cgil ha annunciato che in giornata la Confederazione potrebbe decidere una mobilitazione di categoria.