Gaza: Comunità internazionale condanna Israele. Usa lo difendono -3

Gerusalemme, 15 mag. -

STATI UNITI La Casa Bianca ha attribuito la giornata più sanguinosa nel conflitto israelo-palestinese dal 2004 a oggi ad Hamas, il movimento fondamentalista islamico che controlla la Striscia di Gaza.

"La responsabilità di queste tragiche morti ricade direttamente su Hamas", ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca, Raj Shah.

TURCHIA La Turchia ha annunciato di aver richiamato "per consultazioni" i suoi ambasciatori negli Stati Uniti e in Israele. "Israele sta scatenando un terrorismo di stato. Israele è uno stato terroristico", ha denunciato il presidente Recep Tayyip Erdogan, "Ciò che Israele ha fatto equivale a genocidio".

GRUPPI PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI Amnesty International ha sottolineato che lo spargimento di sangue è stato "un'abominevole violazione" di diritti umani e "sembra trattarsi di omicidi volontari che rappresentano crimini di guerra". Human Rights Watch ha inoltre denunciato "il bagno di sangue".

UNIONE EUROPEA L'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha sollecitato la "massima moderazione". Decine "di palestinesi, compresi bambini, sono stati uccisi e centinaia feriti dal fuoco di Israele, durante le proteste di massa vicino alla barriera di Gaza. Ci aspettiamo che tutti agiscano con la massima moderazione per evitare ulteriori perdite di vite", ha detto Mogherini in una nota.

FRANCIA Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato "le violenze delle forze armate israeliane contro i manifestanti" in un colloquio telefonico con Abu Mazen e il re giordano Abdullah II. Ha inoltre ribadito le critiche agli Stati Uniti per la decisione di trasferire l'ambasciata a Gerusalemme.

GRAN BRETAGNA Il premier Theresa May ha invitato alla "calma e alla moderazione per evitare azioni distruttive degli sforzi di pace".(Segue)