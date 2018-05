Gaza: Comunità internazionale condanna Israele. Usa lo difendono -2

Gerusalemme, 15 mag. -

Ecco alcune delle principali reazioni della comunità internazionale dopo le violenze di lunedì:

ONU Ogni palestinese che manifesta a Gaza, che rappresenti o meno una minaccia imminente, può essere ucciso dalle forze israeliane. Lo ha denunciato oggi l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani

"Sembra che chiunque possa essere ucciso", ha dichiarato ai media a Ginevra un portavoce dell'Alto commissariato, Rupert Colville, che ha aggiunto che "la forza letale non può essere usata se non come ultimo ricorso".

Ieri l'Alto commissario Onu per i diritti umani, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha sottolineato che "i responsabili di oltraggiose violazioni dei diritti umani ne devono rispondere". Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha dichiarato di essere "particolarmente preoccupato" per gli sviluppi.

RUSSIA Il Cremlino si è detto oggi "profondamente preoccupato" per l'uccisione da parte delle forze israeliane a Gaza di decine di palestinesi che manifestavano contro l'apertura dell'Ambasciata statunitense a Gerusalemme.

"La situazione, e particolarmente la morte di decine di palestinesi, non può che causare la più grande preoccupazione", ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremilno, Dmitry Peskov.

Già ieri il ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, ha ricordato come pubblicamente "diverse volte" la Russia aveva manifestato la sua contrarietà a trasferire la sede diplomatica. "La determinazione dello status di Gerusalemme...deve essere decisa attraverso il dialogo diretto con i palestinesi", ha affermato. (Segue)